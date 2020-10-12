Десятки медиков в Перми не получили выплаты по коронавирусу

Медработникам сказали, что денег на выплаты нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники детской клинической больницы №13 в Перми два месяца ждут выплаты за работу с пациентами с COVID. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц медучреждения. По словам медика, руководство больницы обещало перечислить «ковидные» деньги в августе, но затем объявило о том, что денег нет.

«В расчетных листках [ковидные] были начислены. То есть мы их ждали в начале сентября, в день зарплаты, но нам сказали, что выплатят чуть позже — буквально со дня на день. А потом заявили, что денег нет. „Ковидные“ деньги получили только те, кто контактировал с детьми, у которых подтверждали коронавирус (федеральное постановление №415). По [региональному] постановлению №260 никто деньги не получил, а это примерно 200 человек», — рассказала медик.

Руководство медучреждения заявило о том, что стимулирующие выплаты не начислены, поскольку больница не получила деньги от министерства здравоохранения Пермского края, добавила медик. Получить комментарий главврача ДКБ №13 Ольги Токмаковой по телефону не удалось — на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Агентство направило запрос в краевой мниздрав, там пообещали проверить данную информацию.

Ранее медики детской клинической больницы № 13 уже жаловались на задержки с выплатами по коронавирусу. Тогда в ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры. Довыплаты медработникам предусмотрены по трем постановлениям: федеральным (№415 и №484) и региональному (206-п). Региональное предусматривает оплату медикам за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам из групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ).