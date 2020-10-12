Для законодательных инициатив свердловчан создали новые барьеры

Свердловский парламент потребует от авторов законопроектов финансовое обоснование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание внесло изменения в ряд областных законов, касающихся народных инициатив. Для законопроектов, вносимых в парламент инициативными группами граждан, установлены дополнительные требования.

Как заявил председатель комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин, от инициативной группы среди прочих необходимых документов в обязательном порядке потребуют финансовое обоснование законопроекта. Кроме того, внесенный документ направят на внутреннюю экспертизу на предмет его соответствия федеральному и областному законодательству. Если в течение 15 дней будет выявлено противоречие вышестоящему закону, инициативу к рассмотрению не примут. «Никаких ужесточений нет, просто более четко прописан порядок [ее рассмотрения]», — заявил Никитин.

Как писало URA.RU, заксобрание впервые готовится рассмотреть законопроект такого рода. Группа «Народная инициатива» собрала более 11 тысяч подписей в поддержку закона о возврате прямых выборов мэров. Предполагается, что на заседании ЗС 13 октября его примут к рассмотрению и направят в комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Депутаты примут или отклонят законопроект, предположительно, на заседании 27 октября. Ранее спикер заксобрания Людмила Бабушкина заявила о несоответствии проекта документа требованиям законодательства.