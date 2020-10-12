12 октября 2020

Для законодательных инициатив свердловчан создали новые барьеры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикеты перед зданиями правительства СО и законодательного собрания СО. Екатеринбург, башня исеть, здание заксобрания со, екатеринбург сити, хайят
Свердловский парламент потребует от авторов законопроектов финансовое обоснование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание внесло изменения в ряд областных законов, касающихся народных инициатив. Для законопроектов, вносимых в парламент инициативными группами граждан, установлены дополнительные требования.

Как заявил председатель комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин, от инициативной группы среди прочих необходимых документов в обязательном порядке потребуют финансовое обоснование законопроекта. Кроме того, внесенный документ направят на внутреннюю экспертизу на предмет его соответствия федеральному и областному законодательству. Если в течение 15 дней будет выявлено противоречие вышестоящему закону, инициативу к рассмотрению не примут. «Никаких ужесточений нет, просто более четко прописан порядок [ее рассмотрения]», — заявил Никитин.

Как писало URA.RU, заксобрание впервые готовится рассмотреть законопроект такого рода. Группа «Народная инициатива» собрала более 11 тысяч подписей в поддержку закона о возврате прямых выборов мэров. Предполагается, что на заседании ЗС 13 октября его примут к рассмотрению и направят в комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Депутаты примут или отклонят законопроект, предположительно, на заседании 27 октября. Ранее спикер заксобрания Людмила Бабушкина заявила о несоответствии проекта документа требованиям законодательства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...