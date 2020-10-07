Депутаты не стали обсуждать прямые выборы мэра Екатеринбурга

«Народный» законопроект хотели рассмотреть поскорее, но внезапно отложили на потом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассмотрение инициативы о возврате в Свердловской области прямых выборов мэров отложено заксобранием. Как сообщил URA.RU председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, на заседании 9 октября вопрос рассмотрен не будет.

«В повестке заседания комиссии этого вопроса нет», — прокомментировал Михаил Ершов. Ранее он заявлял, что если документ будет своевременно внесен в областной парламент и расписан в комитет, то инициативу рассмотрят уже на этой неделе с перспективой вынесения на ближайшее заседание областного парламента, которое состоится 13 октября.

Как писало URA.RU, инициативная группа по возврату закона о прямых выборах — так называемая «Народная инициатива» — более двух месяцев собирала подписи свердловчан в поддержку своего законопроекта. В итоге в заксобрание было представлено 11 723 легитимных подписи при минимальном пороге в 10 000. Теперь парламент региона обязан рассмотреть «народный» законопроект, который предполагает возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга и других городов Свердловской области и отказ от «советской» системы, когда градоначальников избирают депутаты гордумы. В беседе с корреспондентом URA.RU эксперты высказывали мнение, что тема прямых выборов может оказаться своего рода идеологической франшизой для оппозиционных политиков на предстоящих выборах.