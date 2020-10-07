07 октября 2020

Депутаты не стали обсуждать прямые выборы мэра Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача подписй жителей региона за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав городов Свердловской области. Екатеринбург, сдача подписей, здание законодательного собрания, прямые выборы, законодательное собрание свердловской области, возврат прямых выборов мэра, народная инициатива, гресько алексей
«Народный» законопроект хотели рассмотреть поскорее, но внезапно отложили на потом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассмотрение инициативы о возврате в Свердловской области прямых выборов мэров отложено заксобранием. Как сообщил URA.RU председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, на заседании 9 октября вопрос рассмотрен не будет.

«В повестке заседания комиссии этого вопроса нет», — прокомментировал Михаил Ершов. Ранее он заявлял, что если документ будет своевременно внесен в областной парламент и расписан в комитет, то инициативу рассмотрят уже на этой неделе с перспективой вынесения на ближайшее заседание областного парламента, которое состоится 13 октября.

Как писало URA.RU, инициативная группа по возврату закона о прямых выборах — так называемая «Народная инициатива» — более двух месяцев собирала подписи свердловчан в поддержку своего законопроекта. В итоге в заксобрание было представлено 11 723 легитимных подписи при минимальном пороге в 10 000. Теперь парламент региона обязан рассмотреть «народный» законопроект, который предполагает возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга и других городов Свердловской области и отказ от «советской» системы, когда градоначальников избирают депутаты гордумы. В беседе с корреспондентом URA.RU эксперты высказывали мнение, что тема прямых выборов может оказаться своего рода идеологической франшизой для оппозиционных политиков на предстоящих выборах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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