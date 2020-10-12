Свердловский депутат спрятался от суда за убийство в заксобрании

Алексей Коркин выступил на заседании областного Заксобрания, тогда как должен был принимать участие в заседании по уголовному делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Заксобрания Свердловской области Александр Коркин, обвиняемый в убийстве предпринимателя, из-за болезни не смог принять участие 13 октября в заседании по уголовному делу. При этом парламентарий в этот же день выступал на заседании представительского органа.

Коркин выступил на заседании областного Заксобрания с докладом о назначении уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Он с трибуны предложил поддержать кандидатуру действующего детского омбудсмена Игоря Морокова. Сам депутат выступал без маски в течение минуты и не проявлял признаков ОРВИ или другой болезни.

При этом представители Серовского районного суда в беседе с URA.RU уточнили, что Коркин не сможет принять участие в заседании суда, сославшись на болезнь. «Нам прислали справку о том, что он находится на больничном (предоставили лист нетрудоспособности). Судебное заседание — будет. Рассмотрят документы по его болезни и будет принято решение об отложении судебного заседании на другую дату», — сообщили в суде.

Коркин в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что чувствует себя «относительно здоровым», а был на заседании с утра, «так как у врачей был перерыв». «Сейчас еще пройду процедуры, выздоровею и поедем сразу», — уточнил он.

5 сентября 2019 года депутат Коркин со знакомыми катался на катере по реке Лозьва. В это время был ранен в голову предприниматель из Екатеринбурга Сергей Титов. В больнице Серова пострадавшего прооперировали, после чего доставили в ГКБ №40 Екатеринбурга. Спустя время его перевезли в больницу Карпинска, где он скончался. Коркину предъявили обвинение. Он утверждает, что ружье выстрелило само после того, как катер тряхнуло.