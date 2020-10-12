Текслер отправил представителей на выборы челябинских мэров

Алексей Текслер держит на контроле выборы глав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал два распоряжения о назначении своих представителей в конкурные комиссии по выборам глав Катав-Ивановского и Агаповского районов. Соответствующее распоряжение появилось 13 октября на официальном портале правительства региона.

В конкурсную комиссию по выборам главы Катава-Ивановского района вошли вице-губернатор Станислав Мошаров, депутат заксобрания области Татьяна Кузнецова и заместитель начальника управления внутренней политики региона Алексей Титаев. Выборы состоятся в ноябре. Действующий глава Евгений Киршин уже подал заявление на конкурс По данным URA.RU, его кандидатура согласована в резиденции губернатора для переизбрания.

Представителями Текслера в конкурсной комиссии по выборам главы Агаповского района стали вице-губернатор Евгений Голицын, вице-спикер ЗСО Анатолий Брагин и начальник управления внутренней политике правительства области Виталий Шиков. Выборы главы состоятся в середине ноября. Действующий руководитель муниципалитета Байдавлет Тайбергенов принимает в них участие и пока в области решено сохранить его на посту главы.

До конца года выборы глав пройдут в половине городов и районов области. Глав выбирают депутаты из числа кандидатов отобранных конкурсной комиссией. Большинство руководителей муниципалитетов должны сохранить свои посты. Смена глав ожидается в Верхнем Уфалее, Чебаркуле, а также в Ашинском, Чебаркульском, Красноармейском и Брединском районах.