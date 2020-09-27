Текслер готовит отставки челябинских мэров

Алексей Текслер получает информацию не только от глав, но и от жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В восьми городах и районах Челябинской области меняется власть. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера. Пять отставок будут скандальными — главам укажут на дверь. Решение принимал лично Текслер.

Одновременно с выборами в заксобрание региона в городах и районах, кроме и Челябинска и Трехгорного, 13 сентября прошли выборы муниципальных депутатов. Теперь именно эти депутаты будут выбирать глав в тех территориях, где у мэров истекают полномочия. В области предстоит переизбираться каждому второму главе. Текслер лично принимал решение по каждому мэру, проехав перед выборами всей территории и выяснив ситуацию на месте. Эти решения доведут до местных элиты, чтобы те знали, кого поддерживает губернатор.

Александр Глазков (слева) получит поддержку Алексея Текслера (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Большинство глав смогут переизбраться, — рассказал URA.RU источник в резиденции. — К примеру, нет вопросов к главе Саткинского района Александру Глазкову или к мэру Кыштыма Людмиле Шеболаевой. У них хороший рейтинг, местные выборы прошли без скандалов. Нет конфликтов с элитами и депутатами. Их поддерживают градообразующие предприятия. Это же относится к мэру Карабаша Олегу Буданову и к другим главам».

В «черный список» попали глава Ашинского района Виктор Лукьянов, мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова, глава Красноармейского района Юрий Сакулин. «Это те руководители, которым предложено искать новое место работы, — уточнил инсайдер. — Сейчас идут консультации по тем, кто их заменит».

Претензии к Усковой у Текслера копились с прошлого года. Это связано с постоянными коммунальными авариями в городе. Кроме того, по словам инсайдера, новый состав собрания не дружественен к ней. Конкурс на мэра в Верхнем Уфалее уже объявлен. Заявления будут принимать с 3 октября. «Я пока не приняла решения», — заявила Ускова URA.RU в ответ на вопрос, будет ли она вновь баллотироваться в мэры. Комментировать претензии со стороны областных властей Ускова отказалась.

Поводом для грядущей отставки Лукьянова может стать недавний мусорный коллапс в Аше, случившийся после того, как был расторгнут контракт с региональным оператором в кластере «Горный». Кроме того, во время недавней поездки Текслера в Ашу губернатору поступило много жалоб на местные власти. В пресс-службе главы Ашинского района URA.RU не стали озвучивать планы своего руководителя.

Вере Усковой (справа) предложат покинуть пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Южноуральска Александр Лазарев уже ушел в отставку, избравшись депутатом ЗСО. Ему готовят пост вице-спикера заксобрания. И.о. главы города стал первый вице-мэр Ярослав Куленко. Конкурс на нового руководителя уже объявлен. «Куленко имеет все шансы стать мэром, — пояснил URA.RU источник в резиденции губернатора. — Его кандидатура уже согласована».

В Пластовском районе смена власти вызвана печальным поводом. От коронавируса скончался глава Александр Неклюдов. Обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый замглавы Андрей Пестряков, который по словам источника может стать действующим главой района по итогам конкурса.

Смена власти ожидается в Брединском районе. Действующий глава Сергей Воробьев в новых выборах участвовать не будет. Чиновник даже обеспечил себе повышенную пенсию из местного бюджета. «Да его бы и не выбрали, — пояснил URA.RU источник — У него в собрание депутатов прошли только пять сторонников. Остальные депутаты настроены враждебно. И у области были к нему претензии». Получить комментарий Воробьева агентству не удалось.

Глава Чебаркульского района Александр Король также решил не баллотироваться на новый срок. «Претензий к нему нет, просто решил уйти на пенсию», — пояснил источник. «Он действительно сказал, что пора уходить на отдых и передавать власть молодым», — подтвердили URA.RU в пресс-службе Короля.

Сергей Ковригин автоматически потеряет пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смена власти в Чебаркуле произойдет автоматически. Действующий мэр Сергей Ковригин, временно отстраненный от власти, обвиняется в коррупции. Его полномочия истекают в ноябре и понятно, что выдвигаться на новый срок не будет.

«И.о. мэра Светлана Виноградова, скорее всего, будет главой города», — сообщил URA.RU источник в резиденции. В пресс-службе Виноградовой не стали комментировать планы своего руководителя.

«Губернатор Алексей Текслер сам принимает решения по главам, — сообщил URA.RU вице-губернатор, куратор внутренней политики Анатолий Векшин. — Больше года назад он каждому главе лично вручал папку с поручениями, а теперь пора подводить итоги. Тем, кто не справился, остается пенять только на себя».