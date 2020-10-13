Аналитики назвали три профессии, которые переживут кризис

Службы доставки не пострадают во время кризиса
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
На фоне эпидемии коронавируса, останутся несколько сфер не подверженных влиянию экономического кризиса. В частности, ограничительные меры не ударят по службам доставки, такси, а также онлайн-магазины.
«Будут и те, кто сохранит свои позиции на рынке. Это, прежде всего, службы доставки и такси, а также онлайн-магазины», — сообщает
Работники сферы услуг, а также транспортного сектора напротив — находятся в группе риска. Аналитики предполагают, что по данным отраслям кризис ударит еще сильнее, чем летом этого года.
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