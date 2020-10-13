Аналитики назвали три профессии, которые переживут кризис

Службы доставки не пострадают во время кризиса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне эпидемии коронавируса, останутся несколько сфер не подверженных влиянию экономического кризиса. В частности, ограничительные меры не ударят по службам доставки, такси, а также онлайн-магазины.

«Будут и те, кто сохранит свои позиции на рынке. Это, прежде всего, службы доставки и такси, а также онлайн-магазины», — сообщает News.Ru .

Работники сферы услуг, а также транспортного сектора напротив — находятся в группе риска. Аналитики предполагают, что по данным отраслям кризис ударит еще сильнее, чем летом этого года.