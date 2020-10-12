Курганцы жалуются на дефицит лекарств от коронавируса

Не во всех аптеках Кургана горожане могут найти нужные лекарства от COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане жителям города трудно достать лекарства, которыми лечат больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили несколько источников.

«В аптеках исчезли все антибиотики для лечения коронавируса: „Азитромицин“ и „Левофлоксацин“», — рассказал источник из врачебной среды. По его словам, также трудно достать аналоги данных препаратов. Другой курганец, у которого подозревают коронавирус, рассказал URA.RU, что врач ему выписал «Триазавирин», но данный препарат нельзя найти в аптеках. Он узнал, что это лекарство можно заказать только в интернете.

Корреспондент URA.RU проверил наличие данных препаратов в крупных сетях аптек Кургана. В сети «Курганфармация» (принадлежит правительству), на момент написания новости, продавался «Азитромицин», но не было «Левофлоксацина» и «Триазавирина». В сети аптек «Сазонова» можно было купить «Левофлоксацин», но не было «Азитромицина» и «Триазавирина». Представитель сети добавил, что «Азитромицин» должен появиться у них вечером. Несмотря на отсутствие «Триазавирина» в аптеках сообщили, что у них продаются его аналоги. В аптеках сети «Живика» продавался «Триазавирин» и «Азитромицин», но не было «Левофлоксацина».

9 октября в курганских аптеках появились таблетки с действующим веществом фавипиравир, которые являются лекарством от коронавируса. Данный препарат есть не во всех аптеках Кургана. Стоимость лекарства варьируется от 11 500 до 13 860 рублей.