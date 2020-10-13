Пенсия в 150 тысяч рублей позволила бы отдохнуть в другой стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вдова российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина оценила идею художника Никаса Сафронова повысить ей пенсию до 150 тысяч рублей. По ее словам, такие выплаты позволят ей отдохнуть в другой стране.

«С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — цитирует Поргину « Утро.ру ».

Актриса рассказала, что месяцами не бывала дома из-за работы и успела объехать всю страну. Так что пенсия в 150 тысяч рублей является вполне заслуженной.

Ранее обозревательница Лена Миро раскритиковала Людмилу Поргину за, по ее словам, незаслуженную пенсию в 50 тысяч рублей. На защиту актрисы встал художник Никас Сафронов, пишет «Дни.ру». Он отметил, что пенсии в 50 тысяч еще мало, так как Поргина «достойна и 150 тысяч».