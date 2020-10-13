Россию захлестнут вспышки коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На следующей неделе россиян ждут вспышки коронавируса. Это связано с похолоданиями, сообщает глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Следующая неделя чрезвычайно приятная [для коронавируса] и чрезвычайно неприятная людей», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости». Создатель вакцины напомнил, что промокшие ноги и холодный ветер ухудшают врожденный иммунитет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй волны коронавируса не ожидается. Тем не менее, в тот же день за сутки в России было выявлено почти 14 тысяч случаев коронавируса, пишет агентство Nation News.