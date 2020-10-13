ВОЗ: второй волны коронавируса не ожидается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уверена, что второй волны COVID-19 не будет. Об этом говорят существующие виды коронавируса, объяснили в организации.
«Виды и формы COVID-19 показывают, что второй волны пандемии нет», — сообщает telegram-канал RT. При этом организация считает неэтичной отмену коронавирусных ограничений для формирования коллективного иммунитета, уточнил telegram-канал «Говорит Москва».
В ВОЗ считают, что уже сейчас можно сказать об отсутствии второй волны коронавируса, пишет агентство Nation News. Также организация назвала главный источник заражений коронавирусом.
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