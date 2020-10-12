В Кургане скорые не едут к пациентам с COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана Ирина Алехина неделю не может дождаться врачей для мужа, который в тяжелом состоянии с коронавирусом находится дома. В отчаянии Алехина пыталась останавливать машины скорой помощи, бросаясь под колеса, но они проезжали мимо. Об этом женщина рассказала URA.RU.

«Неделю назад вызвала неотложку в поликлинике в Заозерном. Она находится от нас в 30 шагах. Всю неделю звонила и снова лично приходила в штаб, умоляла помочь, прийти, осмотреть. Никто не пришел. В скорой помощи сказали, что они не выезжают к пациентам с коронавирусом. Говорят, передали обращение в неотложку. Я не знаю, что делать, муж задыхается, температура под 40», — пояснила женщина.

С ее слов, 62-летний супруг заболел 7 октября. 8 числа подтвердился коронавирус. «Я пыталась остановить машины скорой помощи во дворе. Но водители показывают пальцем на поликлинику и уезжают. На телефоны, указанные оперштабом, не отвечают. Звонила на федеральную линию Роспотребнадзора они удивились, когда услышали, что скорая не едет», — добавила женщина.

Журналисты URA.RU позвонили на номер 112. Вызов в скорой помощи приняли. При контрольном звонке диспетчеру (номер 49-15-08) молодой человек сказал, что врачи скорой выезжают только на госпитализацию. А госпитализируют только по направлению от терапевта. На вопрос, что делать, если врач не идет, он нервно ответил: «У вас поликлиника через дорогу. Идите и приводите врача за руку. К нам какие претензии?»

В оперштаб по борьбе с коронавирусом направлен запрос. Ответ не поступил на момент публикации. Ранее курганские власти признали проблемы в медицине и обещали наладить оказание медпомощи к среде.