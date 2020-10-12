Бизнесменов ЯНАО подвергают проверкам вопреки решениям Москвы

Плановые проверки 2020 году были отменены постановлением правительства РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение сентября этого года в ЯНАО было пресечено 17 незаконных проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает окружная прокуратура. Плановые проверки были отменены еще весной, а внеплановые должны согласовываться между контролирующими и надзорными органами.

«В сентябре 2020 года прокуратурой автономного округа в целях недопущения нарушения прав субъектов предпринимательства, путем отказа контролирующим органам в согласовании проведения проверок, пресечено 17 незаконных внеплановых проверок», — сообщили представители прокуратуры ЯНАО. В надзорном ведомстве пояснили, что вопросы законности проведения проверок бизнеса находятся на постоянном контроле.

По словам представителей прокуратуры, в соответствии с постановлением правительства РФ, вступившим в силу в апреле, плановые проверки деятельности коммерческих компаний в 2020 году отменены. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться с разрешения прокуратуры в случае чрезвычайных происшествий, причинения вреда или угрозы жизни и здоровью граждан, а также для контроля исполнения предписаний проведенных ранее проверок.

При этом в связи с убытками, понесенными в результате пандемии коронавируса и вводившихся ограничений, предпринимателям оказываются меры финансовой поддержки. В частности, на выплаты бизнесменам в октябре из резервного фонда округа было запланировано порядка 50 млн рублей.