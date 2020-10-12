На курганской набережной появится памятник гусю

Фигура гуся появится на на бережной в Шадринске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) на обновленной набережной установят бронзовую скульптуру гуся. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Планируем здесь [на набережной] установку Шадринского гуся в натуральную величину, а также памятник святым Петру и Февронии», — цитирует пресс-служба главу Шадринска Виктора Ермишкина. Проспонсирует изготовление скульптуры гуся депутат облдумы Валерий Порубов.

Набережную в Шадринске планируется благоустроить к концу года. Сейчас на ней устанавливают фонари, укладывается тротуарная плитка, монтируются бордюры, обустраивается технологический спуск к воде для пожарных машин, красятся ограждения и готовится основание под пешеходные и велодорожки. На обновление набережной было потрачено 53,6 млн рублей.

В Шадринске установлено несколько скульптур гуся. Самый известный из них находится возле Шадринского краеведческого музея им. Бирюкова. По легенде, блюдо «Шадринский гусь» подаватели императрице Екатерине II. Также «Шадринскими гусями» называют породу гусей, приученных к северному климату.