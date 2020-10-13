Кадровые перестановки произошли на фоне омоложения команды управленцев и создания дирекции по трансформации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) — директор по персоналу Виктор Олюнин и директор по горному производству Григорий Рудой — в ближайшее время покинут свои посты. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Рудой ушел в отпуск на месяц с последующим увольнением. Вопросов к нему много. В том числе у гендиректора Андрея Козицына. Много подозрений. Олюнин также покинул занимаемый пост. Его заменит заместитель Дмитрий Малышев, работу которого продолжит курировать Олюнин», — рассказал собеседник. Он уточнил, что уход в отпуск Рудого совпал с зачисткой сайта УГМК от информации о топ-менеджере.

В пресс-службе УГМК сообщили, что Рудой принял решение об уходе и написал соответствующее заявление. «Информация об увольнении Виктора Олюнина не соответствует действительности», — уточнили там.

Кадровые перестановки произошли на фоне омоложения команды управленцев и создания дирекции по трансформации. Ее возглавил сын мажоритарного владельца УГМК Искандара Махмудова — Джахангир Махмудов.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав УГМК входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в Верхней Пышме.