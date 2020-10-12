В трех районах Курганской области введен режим ЧС

В Курганской области в некоторых районах все еще не дали отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Режим чрезвычайной ситуации введён в Каргапольском, Петуховском, Юргамышском районах Курганской области. Причина — в отсутствии отопления в школах, детсадах и многоквартирных домах. Информация об этом размещена на сайте управления Генпрокуратуры в УрФО по итогам проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, проведенной по указанию замгенпрокурора Игоря Ткачева.

«В отдельных районах Зауралья не функционируют источники тепловой энергии, без отопления остаются жилые дома и социальные объекты — школы, детские сады и учреждения культуры. Режим чрезвычайной ситуации введён в Каргапольском, Петуховском, Юргамышском районах», — говорится в информации надзорного ведомства.

При этом в области работает межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Однако возложенные на нее функции не исполняет. Курганским властям выдано предписание об устранении нарушений.

Агентство писало, что режим ЧС введен в Юргамышском районе. Владелец котельной — компания ООО «Теплоресурс» отказалась подключать отопление. Ранее за работу котельной без лицензии к уголовной ответственности привлечен директор Леонид Бычков, который категорически не признает вину. Сейчас в район планирует зайти новая компания. Но все будет зависеть от тарифа. Если власти оставят его заниженным на 26%, то предприниматель откажется работать.