Стали известны результаты проб воды после ЧП на Камчатке

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В Росгидромете провели исследование проб воды с Камчатки Фото: Tomáš Malík/unsplash.com
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Загрязнение воды на Камчатке

В пробах воды с Камчатки есть лишь небольшое превышение по содержанию фенола. Росгидромет оценивает ее, как «чистую».

«У нас все пробы „чистые“, исключая одну — небольшое превышение по концентрации фенола», — приводит ТАСС слова главы Росгидромета Игоря Шумакова в рамках круглого стола в Общественной палате РФ. При этом превышение концентрации фенола он считает предельно допустимым.

В конце сентября местные жители обнаружили множество трупов морских животных, выброшенных на берег неподалеку Петропавловска-камчатского. Вода была сильно загрязнена во впадающих в океан реках, заявил Росприроднадзор. 13 октября появилось видео с выброшенными на берег трупами морских животных на другом побережье Камчатки, сообщает «Life».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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