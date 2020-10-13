Стали известны результаты проб воды после ЧП на Камчатке

В пробах воды с Камчатки есть лишь небольшое превышение по содержанию фенола. Росгидромет оценивает ее, как «чистую».
«У нас все пробы „чистые“, исключая одну — небольшое превышение по концентрации фенола», — приводит ТАСС слова главы Росгидромета Игоря Шумакова в рамках круглого стола в Общественной палате РФ. При этом превышение концентрации фенола он считает предельно допустимым.
В конце сентября местные жители обнаружили множество трупов морских животных, выброшенных на берег неподалеку Петропавловска-камчатского. Вода была сильно загрязнена во впадающих в океан реках, заявил Росприроднадзор. 13 октября появилось видео с выброшенными на берег трупами морских животных на другом побережье Камчатки, сообщает «
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