Стали известны результаты проб воды после ЧП на Камчатке

В Росгидромете провели исследование проб воды с Камчатки Фото: Tomáš Malík/unsplash.com

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

В пробах воды с Камчатки есть лишь небольшое превышение по содержанию фенола. Росгидромет оценивает ее, как «чистую».

«У нас все пробы „чистые“, исключая одну — небольшое превышение по концентрации фенола», — приводит ТАСС слова главы Росгидромета Игоря Шумакова в рамках круглого стола в Общественной палате РФ. При этом превышение концентрации фенола он считает предельно допустимым.

В конце сентября местные жители обнаружили множество трупов морских животных, выброшенных на берег неподалеку Петропавловска-камчатского. Вода была сильно загрязнена во впадающих в океан реках, заявил Росприроднадзор. 13 октября появилось видео с выброшенными на берег трупами морских животных на другом побережье Камчатки, сообщает « Life» .