В Госдуме поддержали продление заморозки накопительной пенсии

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с рекомендацией нижней палате принять законопроект о заморозке накопительной части пенсии на ближайшие три года. Об этом заявил глава комитета Ярослав Нилов.
Также по его словам, большинство депутатов поддержали увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — до 264 месяцев. «Большинство членов комитета поддержали и продление заморозки, и ожидаемый период выплаты накопительной пенсии», — цитирует парламентария ТАСС. Оба документа, как пояснил Нилов, являются бюджетообразующими. Главными условиями являются согласие Совета Федерации и подписание президентом России Владимиром Путиным до 1 января следующего года.
Накопительная пенсия — выплата, сформированная за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работника направляются в страховую часть на выплаты сегодняшним пенсионерам. В настоящее время норма действует до 2022 года включительно.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила за отмену накопительной части пенсии, передает, пишет RT. Авторы предложения считают, что нерешенный вопрос об этих средствах вызывает правовые коллизии.
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