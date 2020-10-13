13 октября 2020

Звезда «Уральских пельменей» показал подросших сыновей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, мясников вячеслав
К публикации артист добавил фотографию с наследниками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников поздравил сыновей с днем рождения. Мальчики празднуют 10-летие.

«Нам уже 10 лет. Когда пролетели?! Непонятно. Ждем ваши поздравления. Вечером будем петь песни под гитару у костра и читать пожелания!» — написал юморист. Подписчики не заставили себя долго ждать, засыпав публикацию красивыми поздравлениями с пожеланиями счастья, здоровья, любви и успеха.

Вячеслав и его супруга Надежда вместе уже 21 год — они познакомились, когда были студентами. В браке у них на свет появились трое детей. Сыновья Константин и Максим родились в 2010 году. А в 2017 году в юмориста произошло пополнение — на свет появился малыш Никита.

Ранее Вячеслав Мясников поразил поклонников своей внешностью. На размещенной фотографии артист предстал с седой бородой, сидя за столом.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...