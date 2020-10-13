Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников поздравил сыновей с днем рождения. Мальчики празднуют 10-летие.
«Нам уже 10 лет. Когда пролетели?! Непонятно. Ждем ваши поздравления. Вечером будем петь песни под гитару у костра и читать пожелания!» — написал юморист. Подписчики не заставили себя долго ждать, засыпав публикацию красивыми поздравлениями с пожеланиями счастья, здоровья, любви и успеха.
Вячеслав и его супруга Надежда вместе уже 21 год — они познакомились, когда были студентами. В браке у них на свет появились трое детей. Сыновья Константин и Максим родились в 2010 году. А в 2017 году в юмориста произошло пополнение — на свет появился малыш Никита.
Ранее Вячеслав Мясников поразил поклонников своей внешностью. На размещенной фотографии артист предстал с седой бородой, сидя за столом.