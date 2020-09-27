Поклонники Мясникова были крайне удивлены, увидев его образ
Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников поразил поклонников, выложив в Instagram свою новою фотографию. Подписчики признались, что просто не узнали юмориста.
На размещенной фотографии Мясников предстал с седой бородой, сидя за столом. «Сижу и жду, когда кто-нибудь посмотрит клип „Медляк“ на моем канале в YouTube», — написал он. Поклонники артиста были крайне удивлены, увидев образ звезды «Уральских пельменей». Некоторые сравнили его с Пьером Ришаром и Федором Добронравовым.
Ранее артист в Instagram поделился с подписчиками, чем занимается во время экономического кризиса. В видеоролике Мясников вместе со своей женой штукатурил стены.