27 сентября 2020

Звезда «Уральских пельменей» поразил подписчиков внешностью. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, гитара, мясников вячеслав
Поклонники Мясникова были крайне удивлены, увидев его образ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников поразил поклонников, выложив в Instagram свою новою фотографию. Подписчики признались, что просто не узнали юмориста.

На размещенной фотографии Мясников предстал с седой бородой, сидя за столом. «Сижу и жду, когда кто-нибудь посмотрит клип „Медляк“ на моем канале в YouTube», — написал он. Поклонники артиста были крайне удивлены, увидев образ звезды «Уральских пельменей». Некоторые сравнили его с Пьером Ришаром и Федором Добронравовым.

Ранее артист в Instagram поделился с подписчиками, чем занимается во время экономического кризиса. В видеоролике Мясников вместе со своей женой штукатурил стены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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