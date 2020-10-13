Названы четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Расследование аварии на норильской ТЭЦ-3 пришло к четырем возможным версиям случившегося. Об этом на выездном совещании Совета Федерации заявил глава Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич.
«Первое — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент», — цитирует Ходосевича РИА «Новости». Согласно второй версии, свайный фундамент ТЭЦ оказался плохого качества из-за неправильно выполненных строительно-монтажных работ, говорит руководитель регионального Ростехнадзора.
По третьей версии, катастрофа в Норильске произошла из-за воздействия климата. И четвертым вариантом стало нарушение правил безопасности при работе с объектом, говорит Ходосевич. Ростехнадзор уже принял меры для предупреждения таких аварий в будущем, отмечает чиновник. Однако говорить об окончательных итогах расследования аварии на ТЭЦ-3 еще рано, подчеркнул Ходосевич.
Из-за произошедшего в Норильске президент России Владимир Путин даже согласился объявить ЧС, отмечает телеканал «
29 мая произошла катастрофа с разливом нефти на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании. Резервуар с нефтью разгерметизировался, и 20 тысяч тонн вещества вытекло на дорогу. Нефть также сильно загрязнила местные реки Амбарную и Далдыкан.
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