В администрации курганского района нашли коронавирус

Больного коронавирусом нашли в администрации Целинного района (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В администрации Целинного района (Курганская область) обнаружили случай заражения коронавирусом. Об этом 14 октября в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители администрации.

«В администрации района выявлен случай инфицирования COVID-19», — написали представители местной власти. Они добавили, что прием граждан в администрации по-прежнему приостановлен.

По словам представителей администрации, в структурном подразделении проведут дезинфекцию. Здесь введены масочный режим и обязательное ношение перчаток. «Принимаются меры, чтобы обеспечить максимальную безопасность сотрудников и провести все необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — отметили в администрации.

Согласно карте распространения коронавируса, размещенной на сайте областного правительства, на момент написания новости в Целинном районе COVID-19 были заражены 59 человек, 51 из них выздоровел и один погиб. Всего в Курганской области на 13 октября было зафиксировано 4565 случаев заражения коронавирусом