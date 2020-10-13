13 октября 2020

Медики курганского онкодиспансера заразились коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, фельдшер на вызове, машина скорой помощи
В медучреждении ввели повышенные меры безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сразу несколько врачей Курганского онкологического диспансера заболели коронавирусом. В медучреждении ввели повышенные меры безопасности. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе в ответ на запрос.

«У нескольких сотрудников ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ диагностирована новая коронавирусная инфекция CОVID-19 или пневмония», — говорится в ответе штаба со ссылкой на данные депздрава. В медучреждении введены повышенные меры безопасности. Каждые три часа проводится дезинфекция помещений, соблюдается строгий масочный режим.

У сотрудников и пациентов на входе измеряют температуру, при ее повышении или появлении признаков ОРВИ не допускают на работу или на прием соответственно. В помещениях непрерывно работают рециркуляторы воздуха для его обеззараживания. «В медорганизации создан запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств», — отметили в оперштабе.

В начале октября не менее десяти сотрудников Курганского областного онкологического диспансера ушли на больничный. У медработников подозревали вирусную пневмонию, однако карантин в учреждении не вводится.

В Курганской области абсолютный рекорд по коронавирусу. 13 октября подтвердились 67 новых случаев заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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