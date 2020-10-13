Медики курганского онкодиспансера заразились коронавирусом

В медучреждении ввели повышенные меры безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу несколько врачей Курганского онкологического диспансера заболели коронавирусом. В медучреждении ввели повышенные меры безопасности. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе в ответ на запрос.

«У нескольких сотрудников ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ диагностирована новая коронавирусная инфекция CОVID-19 или пневмония», — говорится в ответе штаба со ссылкой на данные депздрава. В медучреждении введены повышенные меры безопасности. Каждые три часа проводится дезинфекция помещений, соблюдается строгий масочный режим.

У сотрудников и пациентов на входе измеряют температуру, при ее повышении или появлении признаков ОРВИ не допускают на работу или на прием соответственно. В помещениях непрерывно работают рециркуляторы воздуха для его обеззараживания. «В медорганизации создан запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств», — отметили в оперштабе.

В начале октября не менее десяти сотрудников Курганского областного онкологического диспансера ушли на больничный. У медработников подозревали вирусную пневмонию, однако карантин в учреждении не вводится.

В Курганской области абсолютный рекорд по коронавирусу. 13 октября подтвердились 67 новых случаев заражения коронавирусом.