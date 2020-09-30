В онкодиспансере не планируется вводить карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не менее десяти сотрудников Курганского областного онкологического диспансера ушли на больничный за последние несколько дней, сообщили URA.RU источники, близкие к медицинским кругам. По их словам, у медработников подозревают вирусную пневмонию, однако карантин в учреждении не вводится.

«Многие сотрудники онкодиспансера болеют. За последние два дня — не менее десяти человек с подозрением на вирусную пневмонию», — заявил один из инсайдеров. Другой источник подтвердил, что заболевших много, но отметил, что пневмония пока не подтверждена. Он также добавил, что учреждение продолжает прием пациентов.

Главврач онкодиспансера Гиви Сепиашвили в разговоре с URA.RU признал, что случаи заражения среди его сотрудников есть. «У многих ОРВИ. Подтвержденных у нас — несколько человек. Но еще не получили все данные», — рассказал он. «Если у кого-то есть температура, проявление ОРВИ, мы отправляем домой. Несколько раз в день измеряем температуру у сотрудников, пациентов. Нельзя людей бросать», — добавил Сепиашвили.

Также Сепиашвили подтвердил, что закрывать онкодиспансер на карантин не планируется. «Мы не имеем права закрыть, потому что это единственный онкодиспансер», — заявил он. В региональный департамент информационной и внутренней политики направлен письменный запрос, на момент публикации ответ не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что медработники просят частично закрыть на карантин Курганскую областную клиническую больницу. 27 сентября умер врач, работавший в областной больнице — у него обнаружили коронавирус. С 29 сентября до 11 октября приостановлена плановая и экстренная госпитализация в центре Илизарова из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.