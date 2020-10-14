Только в одном регионе РФ нет прироста больных коронавирусом

В регионах России продолжается рекордный рост заболеваемости коронавирусом, только в Чукотском автономном округе не обнаружено ни одного нового больного. По данным на 14 октября, COVID-19 нашли у 14 231 человека за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлен 14 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 3 585 случаев (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — сообщает оперштаб. Умерли от вируса 239 человек. Выздоровели почти вдвое меньше — 7 920 человек.
Больше всего — 4 573 — зараженных выявлено в Москве. На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург, там положительный тест на ковид получили 602 человека. Также высокая заболеваемость сохраняется в Подмосковье, где зарегистрировано 429 новых случаев.
В регионах УрФО также наблюдается прирост заболевших. В Свердловской области выявлены 211 случаев заражения, она оказалась на седьмом месте по стране. Число больных растет и в ХМАО: 199 человек за сутки заражены. На третьем месте ЯНАО — 163 заражения. В Тюменской области число зараженных выросло до 131 за сутки. В Пермском крае и Челябинской области 109 и 92 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области, там коронавирус нашли у 67 человек.
Рекорд по заболеваемости COVID-19 в России обновился 13 октября. Прирост зараженных составил почти 14 тысяч человек. Цена на лекарства от коронавируса в стране упала вдвое, отмечает агентство Nation News. В мире количество заболевших уже превысило 38 миллионов, пишет RT.
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