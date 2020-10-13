13 октября 2020
12 октября 2020

В ЯНАО срочно готовят новые койки на фоне второй волны COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские больницы разворачивают десятки новых мест для пациентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Крупнейшие города ЯНАО на фоне новой волны пандемии коронавируса разворачивают дополнительные койки для пациентов. Места в основном будут рассчитаны на заболевших с легкой или средней формой тяжести. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Салехарде будут развернуты 40 дополнительных коек на базе городского обсерватора. В отделение будут направляться выздоравливающие пациенты, не нуждающиеся в ИВЛ и кислородной поддержке. Также будут развернуты 20 коек в Лабытнангской городской больнице и 40 дополнительных коек в Ноябрьской центральной городской больнице», — заявили в пресс-службе департамента.

В правительстве ЯНАО уточнили, что на сегодня в округе развернуто 934 койки. Глава регионального оперативного штаба, замгубернатора Татьяна Бучкова заявила, что сейчас на Ямале свободны около 11% коечного фонда. По ее словам, резервы мест были созданы еще летом как раз на случай второй волны коронавируса.

Накануне стало известно о грядущем дефиците коек в Новом Уренгое. Глава города Андрей Воронов объявил, что в городском госпитале для COVID-пациентов остались свободными лишь 11 коек. Утром 14 октября администрация Нового Уренгоя отчиталась о шести свободных местах. К принятию зараженных готовится восьмиэтажный корпус центральной городской больницы.

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