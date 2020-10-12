Крупнейший город ЯНАО оказался на грани дефицита свободных коек

В Новом Уренгое осталось лишь 11 свободных мест для COVID-пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Новом Уренгое, который остается лидером по числу заражений коронавирусом в ЯНАО, может столкнуться с недостатком свободных коек. На данный момент в городском госпитале остаются незанятыми лишь 11 коек. Об этом заявил мэр газовой столицы Андрей Воронов по итогам заседания местного оперштаба.

«Сегодня в больнице из 162 коек заняты 151, из них восемь пациентов — это дети. В реанимации находится шесть человек, все они на ИВЛ. Продолжаем увеличивать коечный фонд», — рассказал Воронов в своем telegram-канале. Ранее мэр говорил о планах полностью задействовать восьмиэтажный корпус Новоуренгойской ЦГБ. Также, как заявил Воронов, власти города готовы вновь приглашать медиков из других регионов.

Глава Нового Уренгоя признал, что в работе местной системы здравоохранения есть недостаток — доступность колл-центра поликлиники. Жители часто не могут дозвониться на «горячую линию», и Воронов пообещал устранить проблему: «Колл-центр усилим еще 10 сотрудниками».

На фоне набирающей силу второй волны коронавируса в Новом Уренгое задерживается сдача инфекционного госпиталя на 200 коек. Губернатор Дмитрий Артюхов ставил задачу построить его к октябрю, однако сейчас окружные власти говорят, что стройку закончат не раньше декабря. Растущее с каждым днем число заболевших вынудило мэра Воронова развернуть госпиталь на базе Газохимического комплекса, который входит в структуру «Газпрома».