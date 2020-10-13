Число заболевших COVID свердловчан позволяет усилить ограничения

Болеет все больше свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области, по данным оперштаба, 14 октября выявлено 211 заболевших коронавирусом. Четвертый день подряд число заболевших превышает 200 человек. Согласно заявлению губернатора Евгения Куйвашева, это может повлечь введение новых ограничений. Вопрос об этом будет обсуждаться на штабе, который состоится в 15:00.

«Зарегистрировано 211 новых случаев COVID-19 в Свердловской области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31 761. Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. Еще 646 человек находится в больницах в состоянии средней тяжести.

За сутки четверо больных больных COVID-19 скончалось. Общее число смертей с коронавирусом достигло 665 случаев. Выздоровело 175 человек. Общее число выписанных достигло 23 533 свердловчан.