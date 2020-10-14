Минздрав: ситуация в России с коронавирусом остается напряженной

Министр здравоохранения РФ признал напряженность ситуации с коронавирусом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Минздраве признали, что ситуация с COVID-19 в России все еще напряженная. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%», — цитирует Мурашко ТАСС.

При этом 66% больных в стране получают помощь в амбулаторных условиях. 20% госпитализированных имеют легкую форму течения болезни. Мурашко также подчеркнул, что препараты для лечения коронавируса уже вошли в список жизненно важных, отмечает RT.

Ситуация осложняется тем, что граждане не выполняют предписания властей, уточнил министр. Глава Москвы Сергей Собянин уже заявил о тревожной обстановке с COVID-19 в городе, пишет агентство Nation News. При этом Мурашко подчеркнул, что проблем с масками и перчатками в стране нет.