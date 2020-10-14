Apple повысила цены на свои гаджеты в России

Гаджеты от Apple в официальных российских магазинах компании подорожали на несколько тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Apple завоевывает мир

Apple повысила цены на свою продукцию в России. Стоимость некоторых аксессуаров компании возросла почти на 20%. Вероятной причиной роста цен называют ослабление курса рубля.

«Apple после презентации iPhone 12 повысила цены в России», — сообщает издание TJournal. В частности, увеличилась стоимость приставки Apple TV и зарядного чехла Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro.

Отдельно стоит отметить беспроводные наушники от Apple — AirPods. Так, второе поколение аксессуара с обычным футляром подорожало с 13 490 до 15 990 рублей. Та же версия, но уже с беспроводной зарядкой, обойдется российским покупателям в 19 990 рублей (вместо 15 990). Подорожала также и pro-версия наушников — с 20 990 до 24990 рублей.

Ранее президент Apple Тим Кук презентовал новый флагман компании — смартфон iPhone 12. Телефон вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях — поклонники «яблочной» продукции раскритиковали Apple за возвращение к старому дизайну, а также отсутствие зарядки в комплекте.