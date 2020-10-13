У свердловских чиновников появится новая каста

Олег Чемезов ищет ответственных за цифровую трансформацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В каждом министерстве и муниципалитете Свердловской области появится специалист, который будет отвечать за цифровую трансформацию органа власти, сообщил URA.RU замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов. Ранее Владимир Путин поручил провести эту работу во всех регионах до 1 декабря.

«Мы уже запросили предложения [по кандидатурам] от органов власти, половина уже ответила. Это люди внутри министерств, ведомств, муниципалитетов. Где-то — уровень замминистра, где-то — начальника отдела. От компетенции человека зависит», — сообщил Чемезов.

Специалистов будут учить принципам цифровой трансформации и цифровизации органов власти. «У такого человека будет прямая ответственность [за реализацию работы по этому направлению], прямой контакт с департаментом информатизации и связи Свердловской области, прямой выход на министра», — уточнил Чемезов.

9 сентября на совещании президента с членами правительства РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что в каждом федеральном министерстве появились заместители руководителя, ответственные за цифровизацию. Чернышенко сообщил, что по такому же принципу необходимо назначить специалистов в каждый региональный орган исполнительной власти. Президент Путин тогда поддержал идею.