Челябинцев с коронавирусом решили возить на КТ на Яндекс-такси

Водителей и пассажиров обещают максимально обезопасить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области ведут переговоры с агрегатором «Яндекс-такси» об использовании машин сервиса для доставки на компьютерную томографию пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Если договоренность с агрегатором будет достигнута, специально выделенные машины будут доставлять в больницы южноуральцев, получивших направления на КТ. Их водители будут обеспечены средствами защиты и проинструктированы по технике безопасности. Оплата работы будет производиться за счет бюджета. Рассчитываем, что это позволит компенсировать дефицит скорых и снизить сократить сроки диагностики», — пояснила Гехт в разговоре с корреспондентом URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» отправлен соответствующий запрос.

С 12 октября в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ пришлось изменить регламент работы службы скорой помощи. Помимо работы с возможными носителями COVID, бригады будут выезжать лишь на самые сложные вызовы. Прочие вызовы будет обслуживать неотложная помощь, переведенная на круглосуточный режим. Но даже при этом направленным на КТ пациентам приходится ждать до нескольких суток, прежде чем за ними пришлют машину.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, возвращена часть ранее отмененных запретов, в том числе на проведение массовых мероприятий. За выходные число заражений обновило максимум нескольких месяцев, на прошлой неделе погибли сразу трое заразившихся COVID медиков.