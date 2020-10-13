У полигона «Северный» нет санитарно-защитной зоны, хотя в 300 метрах от свалки живут люди Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У свалки, куда свозят весь мусор Екатеринбурга, отсутствует санитарно-защитная зона. Об этом сообщается в паблике «Против расширения мусорного полигона „Северный“» в соцсети «ВКонтакте». У активистов есть письмо из Роспотребнадзора.

Санитарно-защитная зона — это фактически барьер вокруг потенциально опасных объектов. К таким территориям применяются повышенные требования в рамках соблюдения экологических норм. «С 2018 года Роспотребнадзор не может добиться, чтобы нарушение устранили. За это „Спецавтобаза“, которая обслуживает полигон, уже заплатила 20 тысяч рублей штрафа. Сейчас санитарную зону должны установить не позже 1 октября 2021 года », — говорится в сообщении.

Люди жалуются на соседство с полигоном. «Запахи стоят невыносимые, особенно, если ветер в нашу сторону дует. Крысы, бродячие собаки — со всем этим приходится жить, а тут пять тысяч садоводов», — говорит председатель СНТ «Калининец №6» (сад расположен в 300 метрах от полигона) Юрий Ручкин. По его версии, санитарно-защитную зону установят в 2021 году, к этому времени планируется рекультивировать часть полигона. «Нам обещали, что на 400 метров свалку уберут. Но в этом году к работам толком так и не приступили», — рассказал садовод.

Эколог Андрей Волегов отмечает, что предприятия часто не устанавливают санитарно-защитные зоны, ссылаясь на планы по рекультивации территории: «Если санитарно-защитной зоны нет, то за любые экологические нарушения спрашивать не с кого. А ведь там могут быть и выбросы в атмосферу, и сточные воды загрязнены. Обещания рекультивировать могут растянуться на десятилетия. А люди сейчас живут. Им нужно обратиться либо за возмещением ущерба, либо поставить вопрос о закрытии предприятия».

В пресс-службе «Спецавтобазы» заявили, что работы по проектированию санитарно-защитной зоны проводятся в связи с новыми требованиями законодательства. Там добавили, что возле полигона регулярно берутся пробы воздуха, нарушений не выявлено. В Роспотребнадзоре пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее сообщалось, что полигон практически исчерпал свой ресурс .