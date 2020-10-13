Губернатор Текслер отправил ревизоров в город, где меняют власть

Ревизоры КСП проверяют город в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начала проверку мэрии Верхнего Уфалея. Как сообщил URA.RU зампредседателя КСП Юрий Подшивалов, проверка проводится по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Мы проверим финансово-хозяйственную деятельность мэрии, расходы бюджетных средств, ход выполнения нацпроектов. Проверка проводится по поручению губернатора», — уточнил Подшивалов. Собеседник добавил, что такой масштабной ревизии со стороны КСП в Верхнем Уфалее не было более пяти лет.

Ревизия совпала со сменой городской власти: выборы главы Верхнего Уфалея назначены на 18 ноября, при этом действующая глава города Вера Ускова не стала подавать заявление для участия в конкурсе. «Проверка ведется, но как она проходит, не могу подробно сказать — в данный момент я нахожусь на больничном», — пояснила URA.RU Ускова.

Вице-губернатор Станистав Мошаров, курирующий Верхний Уфалей, сообщил URA.RU, что проверка продлится около двух месяцев. Ее результаты будут отправлены в правоохранительные органы. По итогам подобных проверок были возбуждены уголовные дела на экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, экс-мэра Миасса Геннадия Васькова и ряда других руководителей.