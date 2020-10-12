В проблемном челябинском городе мэр готовится к отставке

Вера Ускова не пожелала продолжать политическую карьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова отказалась от мысли пойти на второй срок и не стала принимать участие в выборах мэра города, которые состоятся 18 ноября. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области.

«Действующий мэр Вера Ускова не стала подавать заявление для участия в конкурсе», — сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Станислав Мошаров. Полномочия Усковой истекают 19 ноября, свои дальнейшие планы она не комментирует. Связаться с Муратчиным, которого считают фаворитом конкурса благодаря поддержке областных властей, не удалось.

Срок подачи документов на конкурс истек накануне. В итоге депутатам городского собрания придется делать выбор из шести кандидатур — это депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Роман Муратчин, вице-мэр по социальным вопросам Наталья Пруцких, сотрудник местного телевидения Илья Лемаев, екатеринбургский бизнесмен Андрей Туркин, актер театра «Вымысел» Алексей Шолохов и уфалейский экс-глава Павел Казаков. После ухода со своего поста он работал вице-мэром по ЖКХ города Полевского в Свердловской области.

Работу Усковой под конец ее карьеры существенно осложнили частые коммунальные ЧП и кризис муниципалитета после закрытия градообразующего предприятия — комбината «Уфалейникель». После этого город лишился порядка двух тысяч рабочих мест и существенных налоговых поступлений. Всего исполнительная власть после сентябрьских выборов депутатов должна обновиться в восьми городах и районах Челябинской области.