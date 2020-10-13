13 октября 2020
12 октября 2020

Медики пермской больницы заступились за уволенного главврача

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи написали коллективное обращение в поддержку уволенного руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коллектив больницы им. М.А.Тверье в Перми попросил восстановить в должности уволенного руководителя медучреждения Валерия Блинова. Обращение медиков (имеется в распоряжении URA.RU) адресовано губернатору Дмитрию Махонину, зампредседателя краевого правительства по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову и главе минздрава края Оксане Мелеховой.

«Сейчас в разгар новой волны пандемии, считаем недопустимым решение о смене руководителя учреждения. Трудовой коллектив выражает свою позицию и желает в дальнейшем работать под руководством Блинова В.А.», — говорится в обращении. Медики отмечают, что за время работы на посту главврача, Блинов ликвидировал кредитную задолженность больницы и повысил медикам зарплату. А также «в кратчайшие сроки переоборудовал корпус больницы по ул. Никулина, 10 под прием пациентов с COVID-19».

«Все требуют в том числе кадровых решений для улучшения обслуживания пациентов в больницах. Это одно из них — с учетом анализа той работы, которая была проведена до и после начала карантина», — рассказал URA.RU источник в правительстве края. Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора не удалось. В минздраве ответили, что пока не видели данное обращение.

Ранее стало известно, что Блинов, контракт с которым истек 14 октября, покинет должность главврача больницы им. М.А.Тверье. Временно исполняющей обязанности руководителя медучреждения назначена нынешний заместитель главврача Флера Гилева.

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© Служба новостей «URA.RU»
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