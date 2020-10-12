Главврач пермской больницы, где были очереди из скорых, уволился

Очереди скорых с пациентами стояли на подъезде к больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач больницы им. М.А.Тверье в Перми Валерий Блинов покинул занимаемую должность. Срок действия контракта специалиста истекает 14 октября, продлевать его не планируется, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого правительства.

«У Блинова заканчивается срок действия контракта, который продлен не будет», — пояснили в пресс-службе. Блинов возглавил медучреждение в октябре 2018 года.

Больница им. М.А.Тверье — одно из крупнейших медучреждений края. URA.RU писало, что Блинов приходится родственником бывшему советнику губернатора края по вопросам здравоохранения Анатолию Зубареву. При нем произошло объединение медсанчати №9 в ГКБ им. Тверье, которая получила значительное финансирование на ремонт, приобретение медоборудования и модернизацию, и ГКБ №1 в Перми.

В минздраве Пермского края сообщили, что завтра истекает контракт у главврача ГБУ «Городская клиническая больницы им. Тверье» Валерия Блинова. Продлеваться он не будет. И.о. главврача будет назначена нынешний заместитель Флёра Гилева, курирующая в настоящая время медицинскую часть. «В разное время она была первым заместителем министра здравоохранения Пермского края и Московской области, работала на руководящих позициях в частной клинике», — добавили в ведомстве.

Руководитель медучреждения покидает свой пост в разгар пандемии коронавируса. Больница им. Тверье была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом еще весной. В конце сентября корпус больницы, расположенный на ул. Никулина, 10 вновь начал принимать зараженных. URA.RU рассказывало, что из-за неблагополучной эпидситуации, медучреждение не справилось с наплывом больных. В результате, машины скорой помощи с пациентами часами стояли в ожидании приема в больницу.