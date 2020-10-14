Россия частично снимает санкции с Украины

Президент России Владимир Путин поддержал идею частичного снятия санкций с Украины. Поставлять товары в РФ смогут два украинских предприятия.
«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — заявил Путин на совещании с правительством. Он отметил, что Россия готова к восстановлению полноформатных отношений с Украиной в области экономики.
Россия не была инициатором введения санкций, напомнил Путин. Президент отметил, что санкции российской стороны носили ответный характер на меры Украины.
РФ ввела санкции против 322 украинских чиновников и 68 компаний 1 ноября 2018 года. Решение было принято после ограничительных мер со стороны Киева.
Обновлено в 16:49 (мск): С предложением частично снять санкции выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По данным ТАСС, глава кабмина предлагал снять ограничения на поставку товаров с компании «Брацлав» (производитель устройств для получения молока и молочной продукции), Рубежанского картонного комбината и Барского машиностроительного завода.
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