Россия частично снимает санкции с Украины

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Россия не была инициатором санкционной политики в отношениях с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин поддержал идею частичного снятия санкций с Украины. Поставлять товары в РФ смогут два украинских предприятия.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — заявил Путин на совещании с правительством. Он отметил, что Россия готова к восстановлению полноформатных отношений с Украиной в области экономики.

Россия не была инициатором введения санкций, напомнил Путин. Президент отметил, что санкции российской стороны носили ответный характер на меры Украины.

РФ ввела санкции против 322 украинских чиновников и 68 компаний 1 ноября 2018 года. Решение было принято после ограничительных мер со стороны Киева.

Обновлено в 16:49 (мск): С предложением частично снять санкции выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По данным ТАСС, глава кабмина предлагал снять ограничения на поставку товаров с компании «Брацлав» (производитель устройств для получения молока и молочной продукции), Рубежанского картонного комбината и Барского машиностроительного завода.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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