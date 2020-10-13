Станислав Треятьков вины не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела экс-главы администрации Миасса Станислава Третьякова. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокат Третьякова Сергей Колосовский заявил URA.RU о нарушениях допущенных в ходе следствия.

«Третьяков обвиняется по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и по ст. 290 УК РФ (получение взятки), — сообщили URA.RU в пресс-службе СК. — Собрана достаточная доказательная база и дело направлено для утверждения прокурору». Это уже вторая попытка следствия закончить расследование. Ранее прокуратура отказалась утверждать обвинение и вернула материалы в СК.

«Прокурор еще в первый раз выявил очень много нарушений и потребовал их исправить. Мы очень благодарны ему за такую позицию, — заявил URA.RU адвокат Колосовский. — Следствие стало затягивать сроки. Прокурор указал СК на затягивание сроков и дело, как бы, завершили. Но при этом ничего не исправили, отправили точно такие же материалы. Требование прокурора устранить нарушения не исполнили».

Третьякова обвиняют в получении двух взяток, на основании показаний бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, бизнесмена Андрея Юдина и жительницы Миасса Анастасии Ивановой. Все трое были фигурантами уголовных дел, а Сафонов до сих пор находится в колонии строгого режима, где отбывает наказание за коррупцию. Третьяков вины не признает и дважды прошел проверку на полиграфе. Прибор показал, что он не лжет, отрицая получение взяток. Юдин и Сафонов тест на полиграфе провалили. Иванова тест не проходила, так как является наркозависимой. Жители Миасса собирали подписи в защиту Третьякова.