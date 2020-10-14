В санкционный список ЕС по делу Алексея Навального будут включены замглавы администрации президента Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три европейских источника.
«ЕС готовится ввести санкции против шести топовых российских чиновников, которых считает замешанными в отравлении Алексея Навального. Несколько человек, попавших под санкции, входят в узкий круг элиты, много лет окружающий президента Путина», — пишет газета.
Под санкциями ЕС, по данным источников NYT, окажутся:
- глава ФСБ Александр Бортников
- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
- руководитель управления по внутренней политике администрации президента Андрей Ярин
- заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
- заместитель министра обороны РФ Павел Попов
- Полпред президента в СФО Сергей Меняйло
До этого сообщалось, что в Европе достигли соглашения по лицам, которых объявят персонами нон-грата из-за инцидента с Навальным, напоминает телеканал 360. Сейчас европейские чиновники занимаются бумажными согласованиями санкций. Планируется, что об их введении будет объявлено завтра.
Ранее эксперт по политике стран ЕС Станислав Бышок называл URA.RU критерии, по которым европейские дипломаты могли определять, кого включать в санкционный список. По его словам, ограничения могли ввести против тех, кто обвинял в произошедшем самого Навального и делал неоднозначные заявления после инцидента с ним.
Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли на лечение в Берлин в клинику Charite. В Германии заявили, что в его организме нашли яды группы «Новичок».
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