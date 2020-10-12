12 октября 2020
11 октября 2020

Власти ХМАО раскрыли, сколько потратили на борьбу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Львиная доля затрат пришлась на помощь предпринимателям и оснащение больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий пандемии, власти ХМАО уже потратили более семи миллиардов из запланированных десяти с лишним миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте финансов ХМАО.

«Средства направляются на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией, на оснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лабораторного оборудования, лекарственных препаратов. Также деньги израсходованы на единовременные денежные выплаты нуждающимся, на поддержку бизнеса и на помощь муниципалитетам», — объяснили в депфинансов.

При этом большая часть из заложенных на борьбу с COVID-19 денег — это средства окружного бюджета (6,3 млрд рублей) и только часть (3,9 млрд) — деньги федерации, 2,9 млрд из которых уже потрачены. Судя по информации, предоставленной в ответ на запрос URA.RU, одной из крупнейших статей расходов стала поддержка бизнеса. На нее потратили более 1,5 млрд рублей, оказав помощь более 16 тысячам организаций.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО коронавирус обновил трехмесячный рекорд. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 208 жителей региона. Это максимальный показатель с конца июля. До 18 октября действует режим самоизоляции.

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