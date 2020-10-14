Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы

Российские горнолыжные курорты выбирает большинство россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предстоящие новогодние каникулы большинство россиян собираются провести в Краснодарском крае. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Безусловным лидером пока является Краснодарский край», — сказала Попова на пресс-конференции. Она уточнила, что из зарубежных направлений пользуется популярностью Турция.

Трендом на новогодние праздники является горнолыжный отдых в России. Помимо Красной Поляны это и региональные курорты, например, сибирский центр Шерегеш у подножия горы Зеленая. Люди также запрашивают туры на Ямал, в Югру и на термальные источники в Тюмени.

Сейчас в РФ разрешено сообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Кореей, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией. 14 октября к этим странам добавились Сербия, Куба и Япония.