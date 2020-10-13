Один из начальников пермского МВД увольняется из-за конфликтов

Увольняется начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Антон Мелюхин. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что причиной увольнения стал конфликт с начальником полиции края Аясом Канданом.
«Мелюхин написал рапорт на увольнение. Этот рапорт уже подписали в Москве. Просто так молодые руководители на пенсию не уходят», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что у Мелюхина был конфликт с руководством полицейского главка Прикамья, в том числе лично с первым замом начальника ГУ МВД Канданом.
Собеседник URA.RU, близкий к руководству полиции Прикамья, подтвердил данную информацию. Он пояснил, что Мелюхин, который возглавил центр «Э» в начале 2020 года, действительно конфликтовал с руководством. Также сообщается, что сейчас его место может занять начальник ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю Евгений Иванов.
«Информация об увольнении не соответствует действительности. Полковник Мелюхин исполняет свои обязанности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Агентство также направило запрос в ведомство и параллельно попросило уточнить информацию о написании рапорта на увольнение Мелюхиным.
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