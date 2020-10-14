Последствия из-за новых возможных ограничении по коронавирусу для экономики России будут гораздо мягче, чем весной этого года. Об этом заявляет Центробанк РФ.
«Возможные негативные последствия для экономики от гипотетического нового ужесточения ограничительных мер для борьбы с пандемией окажутся значительно мягче, чем в апреле — мае», — отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды». Уточняется, что это связано с готовностью системы здравоохранения к работе в условиях пандемии благодаря накопленному опыту.
Ожидается, что российская экономика может вырасти на 4-5% в квартальном выражении. Однако в документе подчеркивается, что Центробанк может иметь другое мнение по данным вопросам.
Ранее ЦБ РФ сообщил о намерении ввести цифровой рубль. Экономист Андрей Колганов в беседе с телеканалом 360 сказал, что это создаст удобство для совершения международных расчетов, так как они будут конвертировать друг друга, минуя доллар.
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