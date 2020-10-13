На фоне роста спроса на энергоносители со стороны крупнейшего импортера — Китая — курс ноябрьских и декабрьских нефтяных фьючерсов к закрытию торгов показал положительную динамику. Североморская Brent за прошедшие сутки набрала 1,58% и закрепилась на отметке в 42,38 доллара за баррель, техасская WTI прибавила в цене 2,03% — до 40,23 доллара.
После существенного роста рубля в прошедшую пятницу, с началом этой недели российская валюта продолжает сдавать позиции. Евро по итогам вчерашнего дня набрал в цене 7 копеек и торгуется за 91,7 рубля. Доллар также укрепила на 27 копеек — до 77,29 рубля.
Ситуация в России
В Госдуме поддержали заморозку накопительной части пенсий россиян на ближайшие три года. С такой инициативой выступил парламентский комитет по труду и соцполитике. Кроме того, одобрили депутаты и увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода.
Пенсионный фонд получит около триллиона рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на выплату россиянам пособий и страховых пенсий. Минфин, в свою очередь, проконтролирует эффективное использование этих средств.
Семьи застрахованных россиян, скончавшихся от коронавируса, могут рассчитывать на компенсацию в размере до миллиона рублей. Кроме того, при заражении инфекцией для таких граждан предусмотрены страховые выплаты до 110 тысяч рублей. Сам полис обойдется в сумму от 1,8 до 8,4 тысячи рублей.
Международный валютный фонд обновил свой
Центробанк запустил общественное обсуждение введения в России цифрового рубля — дополнительной формы национальной валюты, представляемой банком в цифровом виде и сочетающей свойства наличных и безналичных денег. Экономисты уже раскритиковали идею финансового регулятора, заявив, что такая валюта может убить банковский сектор в России.
Ситуация в мире
Евросоюз готов оказать помощь оппозиционной ячейке Белоруссии в случае ее прихода к власти. Однако помощь будет оказана при гарантии экономических реформ в республике и наращивании экспорта.
Ущерб от эпидемии коронавируса в США
Прогнозы и мнения экспертов
По прогнозам Международного энергетического агентства, к
На фоне пандемии в мире наблюдается
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