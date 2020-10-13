Цифровой рубль может стать дополнительной формой национальной валюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне роста спроса на энергоносители со стороны крупнейшего импортера — Китая — курс ноябрьских и декабрьских нефтяных фьючерсов к закрытию торгов показал положительную динамику. Североморская Brent за прошедшие сутки набрала 1,58% и закрепилась на отметке в 42,38 доллара за баррель, техасская WTI прибавила в цене 2,03% — до 40,23 доллара.

После существенного роста рубля в прошедшую пятницу, с началом этой недели российская валюта продолжает сдавать позиции. Евро по итогам вчерашнего дня набрал в цене 7 копеек и торгуется за 91,7 рубля. Доллар также укрепила на 27 копеек — до 77,29 рубля.

Ситуация в России

В Госдуме поддержали заморозку накопительной части пенсий россиян на ближайшие три года. С такой инициативой выступил парламентский комитет по труду и соцполитике. Кроме того, одобрили депутаты и увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода.

Пенсионный фонд получит около триллиона рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на выплату россиянам пособий и страховых пенсий. Минфин, в свою очередь, проконтролирует эффективное использование этих средств.

Семьи застрахованных россиян, скончавшихся от коронавируса, могут рассчитывать на компенсацию в размере до миллиона рублей. Кроме того, при заражении инфекцией для таких граждан предусмотрены страховые выплаты до 110 тысяч рублей. Сам полис обойдется в сумму от 1,8 до 8,4 тысячи рублей.

Международный валютный фонд обновил свой прогноз по падению российской экономики . Согласно новым подсчетам, по итогам 2020 года ВВП России сократится на 4,1% вместо заявленных ранее 6,6%.

Центробанк запустил общественное обсуждение введения в России цифрового рубля — дополнительной формы национальной валюты, представляемой банком в цифровом виде и сочетающей свойства наличных и безналичных денег. Экономисты уже раскритиковали идею финансового регулятора, заявив, что такая валюта может убить банковский сектор в России.

Ситуация в мире

Евросоюз готов оказать помощь оппозиционной ячейке Белоруссии в случае ее прихода к власти. Однако помощь будет оказана при гарантии экономических реформ в республике и наращивании экспорта.

Ущерб от эпидемии коронавируса в США может составить 16 триллионов долларов или 90% от годового ВВП. По подсчетам бывшего министра финансов страны Лоуренса Саммерса, около половины всей это суммы — потери ВВП из-за ограничительных мер.

Прогнозы и мнения экспертов

По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2025 году стоимость нефтяных фьючерсов вырастет до 71 доллара за баррель , к 2030 году — до 76 долларов. К 2030 году нефть преодолеет отметку в 85 долларов за баррель. Агентство связывает свой оптимистичный прогноз с восстановлением докоронавирусного уровня инвестиций в нефтедобычу.

На фоне пандемии в мире наблюдается смена мировой экономической парадигмы . По информации Bloomberg, коронавирус повлиял на популяризацию ставшей немодной в 1970-е годы бюджетной политики, заключавшейся в субсидировании граждан.