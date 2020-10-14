14 октября 2020

Россиян призвали отказаться от наличных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Россиянам рекомендовали пользоваться безналичным расчетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус сохраняется на купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов.Поэтому россиянам следует пользоваться безналичными платежами. С такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — сказали РИА «Новости» в ведомстве. Специалисты центра «Вектор», в свою очередь, добавили, что в основном люди заражаются воздушно-капельным путем, но занести инфекцию можно и при контакте с предметами. Поэтому людям не стоит забывать об обработке рук дезинфицирующими растворами и мытье рук с мылом.

Ранее австралийские ученые говорили, что коронавирус может сохраняться на банкнотах, смартфонах и металлических поручнях в течение месяца при температуре +20 градусов Цельсия и относительной влажности 50%. При температуре +30 инфекция может оставаться на поверхности в течение трех недель.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...