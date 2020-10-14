Россиян призвали отказаться от наличных

Коронавирус сохраняется на купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов.Поэтому россиянам следует пользоваться безналичными платежами. С такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор.
«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — сказали РИА «Новости» в ведомстве. Специалисты центра «Вектор», в свою очередь, добавили, что в основном люди заражаются воздушно-капельным путем, но занести инфекцию можно и при контакте с предметами. Поэтому людям не стоит забывать об обработке рук дезинфицирующими растворами и мытье рук с мылом.
Ранее австралийские ученые говорили, что коронавирус может сохраняться на банкнотах, смартфонах и металлических поручнях в течение месяца при температуре +20 градусов Цельсия и относительной влажности 50%. При температуре +30 инфекция может оставаться на поверхности в течение трех недель.
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