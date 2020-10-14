Мытье рук является одной из главных профилактических мер в борьбе с коронавирусом, поскольку снижает риск заражения на 36%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — указано в обращении на сайте ведомства.
При этом использование антисептиков не исключает необходимость мытья рук, говорят санврачи. Личная гигиена помогает в борьбе не только с коронавирусом, но и других инфекционных заболеваний, например, ОРВИ, холеры, лихорадки Эбола, гепатита Е и атипичной пневмонии.
Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал три условия, чтобы избежать жесткого карантина: россияне должны соблюдать меры безопасности, врачи — вакцинировать от COVID-19 группы риска, а санврачи — обеспечить баланс между заразившимися коронавирусом и теми, у кого нашли другие заболевания.
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