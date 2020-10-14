14 октября 2020

Назван способ снизить риск заражения коронавирусом. Фото

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, гигиена, профилактика, моет руки, мытье рук, памятка, covid-19, covid19, коронавирус, оздоровительный лагерь
Мытье рук защищает от многих инфекций, в том числе от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мытье рук является одной из главных профилактических мер в борьбе с коронавирусом, поскольку снижает риск заражения на 36%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — указано в обращении на сайте ведомства.

При этом использование антисептиков не исключает необходимость мытья рук, говорят санврачи. Личная гигиена помогает в борьбе не только с коронавирусом, но и других инфекционных заболеваний, например, ОРВИ, холеры, лихорадки Эбола, гепатита Е и атипичной пневмонии.

Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал три условия, чтобы избежать жесткого карантина: россияне должны соблюдать меры безопасности, врачи — вакцинировать от COVID-19 группы риска, а санврачи — обеспечить баланс между заразившимися коронавирусом и теми, у кого нашли другие заболевания.

15 октября отмечают Всемирный день мытья рук. В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно проводить эту гигиеническую процедуру
Фото: Роспотребнадзор

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© Служба новостей «URA.RU»
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