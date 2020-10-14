В Кургане массово отключат воду

Из-за коммунальной аварии часть домов в Кургане на день останется без воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».
«В связи с устранением аварийной ситуации на водопроводе диаметром 500 мм по адресу ул. Б. Петрова, 100 с 10:00 16 октября до 08:00 17 октября будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в компании.
Отключение воды коснется домов и предприятий, расположенных по адресам:
- пр. Машиностроителей — дома №№ 1-17 (четная сторона); дома №№ 2-30а (нечетная сторона);
- ул. Дзержинского — четная сторона, от № 16 до № 70; нечетная сторона, от № 15 до № 61;
- ул. Некрасова № 1 (Курганский мясокомбинат), 9;
- ул. Химмашевская;
- ул. Омская — четная сторона, от № 76 до № 152; нечетная сторона, от № 145 до № 183;
- правая сторона микрорайона Рябково, разграниченная ул. Карбышева;
- ул. Б. Петрова № 96 г/1, 96г, 96, 96б (т/п №144), 96а, 98, 98г, 98А, 100а, 100, 120 ст. 23, №93-99;
- микрорайон Восточный (кроме ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Челябинская, ул. Декабристов, Б. Мира).
Кроме жилых домов без воды останутся предприятия «Молоко Зауралья», КМЗ, МУ78, Таможня, «ИКАР», «Корвет», Курганхиммаш. Также воду отключат в теплопунктах, пожарных частях и медучреждениях, которые находятся в зоне отключения.
В Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Для обновления городских систем водоснабжения и водоотведения нужно около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.
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