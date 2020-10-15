Bild: Германия тайно готовится к ядерной войне

Немецкие военные отработали план действий на случай ядерной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военно-воздушные силы Германии вместе с союзниками по НАТО провели тайные военные учения по подготовке к ядерной войне. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Если ужасный сценарий ядерной войны действительно произойдет, нужно быть готовым. Немецкие ВВС в настоящее время тренируются с партнерами по НАТО, чтобы защитить территорию альянса с помощью ядерного оружия», — сообщает газета.

В материале уточняется, что учения прошли на авиабазе Нервених в земле Северный Рейн-Вестфалия. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Главная цель учений — обработка обороны Германии с использованием атомных бомб. Угрозой начала ядерной войны послужил выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает «Национальная служба новостей».

Ранее военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал URA.RU, что вооруженные силы России оставляют желать лучшего. Собеседник объяснил, что страна делает акцент на ядерной сфере, однако полезнее было бы обратить внимание на обычное вооружение.