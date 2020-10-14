В Челябинской области новый скачок заражений COVID-19

Челябинцы защищаются от инфекции как могут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области, по данным на 15 октября, зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, заболели в том числе двое школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне область обновила максимум заражений последних нескольких месяцев, перейдя рубеж в 100 случаев — теперь последовал новый скачок.

«С начала пандемии произошло 18 182 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 748 южноуральцев. Умерли четыре человека. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 136 человек, с начала пандемии — 13 837 жителей области.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, практически все ограничения были сняты летом. Однако сейчас запреты возвращаются — в частности на спортивные соревнования и проведение массовых мероприятий. Из-за нехватки скорых власти решили задействовать такси для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус.